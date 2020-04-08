Владимир Путин пообещал доплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил о выделении 10 млрд рублей из федерального бюджета на дополнительные выплаты медикам. Деньги, по его словам, в ближайшее время поступят в регионы.



Также президент пообещал на три месяца начиная с апреля установить специальную федеральную выплату специалистам, работающим с больными коронавирусом.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестёр — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей», — сказал президент в своём обращении перед совещанием с главами регионов в среду, 8 апреля.

Также, по словам Путина, планируется установить для медиков повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России.