Владимир Путин пообещал доплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин пообещал доплаты врачам за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Путин об изоляции: находиться в четырёх стенах муторно и тошно, но выбора нет
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Президент России Владимир Путин сообщил о выделении 10 млрд рублей из федерального бюджета на дополнительные выплаты медикам. Деньги, по его словам, в ближайшее время поступят в регионы.

Также президент пообещал на три месяца начиная с апреля установить специальную федеральную выплату специалистам, работающим с больными коронавирусом.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестёр — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей», — сказал президент в своём обращении перед совещанием с главами регионов в среду, 8 апреля.

Также, по словам Путина, планируется установить для медиков повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter