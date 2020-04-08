Путин об изоляции: находиться в четырёх стенах муторно и тошно, но выбора нет

Президент Владимир Путин призвал россиян соблюдать режим самоизоляции. По словам главы государства, от дисциплины и ответственности жителей зависит «перелом в борьбе с инфекцией».



«Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — сказал Путин в среду, 8 апреля, на совещании с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что по опыту других стран самые трудные — первые четыре-пять недель с начала эпидемии. «Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин объявил в России все дни до 30 апреля нерабочими. При этом он решил наделить глав субъектов Федерации дополнительными полномочиями в том, насколько жестким будет карантин (режим самоизоляции) на подведомственных им территориях.

В Калининградской области в рамках борьбы с коронавирусом ввели режим всеобщей самоизоляции. В начале месяца его продлили до 12 апреля.