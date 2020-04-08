Президент предложил в первую очередь помогать компаниям, сохраняющим рабочие места

Президент предложил в первую очередь помогать компаниям, сохраняющим рабочие места
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Глава РФ хочет дать полугодовую отсрочку по страховым взносам для предпринимателей
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Президент России Владимир Путин предложил в первую очередь оказывать государственную помощь компаниям, сохраняющим рабочие места. Об этом он заявил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России 8 апреля.

«Понимаю, что предпринимателям приходится непросто, но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всём мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям непросто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты. Это серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, справедливо будет помогать прежде всего тем компаниям, которые сохраняют занятость. «Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения», — отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter