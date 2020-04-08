Президент предложил в первую очередь помогать компаниям, сохраняющим рабочие места

Президент России Владимир Путин предложил в первую очередь оказывать государственную помощь компаниям, сохраняющим рабочие места. Об этом он заявил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России 8 апреля.

«Понимаю, что предпринимателям приходится непросто, но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всём мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям непросто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты. Это серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, справедливо будет помогать прежде всего тем компаниям, которые сохраняют занятость. «Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения», — отметил он.