Глава РФ хочет дать полугодовую отсрочку по страховым взносам для предпринимателей

Владимир Путин предложил предоставить полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов в соцфонды для предприятий, которые пострадали из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Свою идею президент президент озвучил в среду, 8 апреля, на совещании с главами регионов.



«В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев — так, как мы это уже сделали для микропредприятий», — заявил Путин.

Ранее Правительство России утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Арендаторам дадут отсрочку на время действия режимов повышенной готовности (ПГ) или чрезвычайной ситуации (ЧС), после окончания их действия они смогут платить 50% аренды до 1 октября.

