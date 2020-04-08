Регионам со сложной эпидобстановкой предлагают завершить учебный год досрочно

Властям регионов с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу предложено скорректировать сроки учебы для школьников 1-8 классов. С такой инициативой выступило Министерство просвещения РФ, пишет «Интерфакс».

«Регионы имеют возможность принять следующие меры: (...) изменить календарный график или завершить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей (триместров), с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате и в сроки, установленные школой», — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

При этом при необходимости региональные власти могут перенести часть общеобразовательной программы для 1-8 классов с текущего учебного года на следующий.