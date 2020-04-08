ВТО прогнозирует сокращение объема мировой торговли на 13-32% из-за коронавируса

Всемирная торговая организация прогнозирует, что объем мировой торговли в 2020 году сократится на 13-32% в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, подорвавшей нормальную экономическую активность и жизнь по всему миру. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на доклад ВТО.

Как уточняет информагентство, широкий диапазон прогнозов снижения в ВТО объясняют беспрецедентностью эпидемиологического кризиса, а также неопределенностью в отношении его экономических последствий.

При этом эксперты считают, что темпы падения объема мировой торговли будут более существенными, чем в период глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

«Это первый эпидемиологический кризис, который заставил государства принять беспрецедентные меры для защиты жизней людей, — отмечает генеральный директор ВТО Роберто Азеведо. — Неизбежное в связи с этим сокращение объемов торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домовладельцев и бизнеса помимо страданий, связанных непосредственно с болезнью».

При этом экспертам сложно делать прогнозы относительно темпов восстановления мировой торговли в 2021 году. Ситуация, по их мнению, будет зависеть от того, как долго будет длиться пандемия и насколько эффективными будут меры, принимаемые властями государств по всему миру в ответ на кризис.

«Данные, которые мы видим сегодня, являются угрожающими. Однако быстрое, активное восстановление вполне возможно, — говорит Азеведо. — Решения, принимаемые сегодня, определят будущую форму восстановления экономики и глобальные перспективы роста».