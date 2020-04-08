Автобазе Калининградской области из бюджета направляют 17,7 млн на новые машины

Правительство Калининградской области намерено предоставить своей автобазе очередную субсидию на покупку новых автомобилей. Проект постановления губернатора Антона Алиханова опубликован 8 апреля на сайте кабмина региона.
Согласно документу, размер субсидии должен составить 17 млн 770 тыс. руб. Новый автотранспорт необходим для «обеспечения уставной деятельности» учреждений.
Отметим, отдельно опубликован проект постановления о выделении автобазе 3 млн 821 тыс. руб. на «мероприятия по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности».
В 2019 году правительственная автобаза также получала из бюджета многомиллионные субсидии.
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