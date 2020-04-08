Силанов обратился к жителям Калининграда в связи с отменой торжеств 9 апреля

Силанов обратился к жителям Калининграда в связи с отменой торжеств 9 апреля
Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава Калининграда Алексей Силанов обратился к жителям города в связи с отменой торжественных мероприятий по случаю 75 годовщины штурма Кенигсберга. Обращение опубликовано на сайте мэрии в среду, 8 апреля.

Как напомнил глава города, 75 лет с момента штурма города-крепости Кёнигсберга исполняется 9 апреля. «Безусловно, хотелось бы отметить это знаковое для нас, калининградцев, событие, тем более юбилейное. И мы готовились к этому важному празднику. Но в силу сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации мы вынуждены отменить все массовые мероприятия. Поэтому убедительно просим с пониманием отнестись ко всему происходящему, соблюдать режим самоизоляции, беречь наших ветеранов, которые находятся рядом с нами.

Давайте сделаем все возможное для того, чтобы остаться живыми и здоровыми. Постараемся прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции, которая уже унесла тысячи жизней на планете. Поможем калининградским врачам и медсестрам сберечь наши жизни и жизни наших бабушек и дедушек, родителей, детей, внуков, друзей и коллег», — отметил Алексей Силанов в своем обращении.

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