Андрей Ермак: владельцев квартир и гостевых домов, сдающих жилье туристам, надо штрафовать

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правоохранительные органы должны заняться владельцами гостевых домов и квартир, сдающих жилье туристам в обход запрета правительства Калининградской области. Об этом заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире НТРК «Каскад» 8 апреля.

«Сотрудники правоохранительных органов должны этим заняться. Когда только возникла ситуация с введением ограничения на работу коллективных средств размещения в наших курортных муниципалитетах, мы от министерства даже отправили письма в компании Booking.com, AirBnb, „Авито“, чтобы предупредить, что не нужно размещать объявления тех, кто сдает свое жилье в обход тех постановлений, которые сейчас действуют. Я не знаю, каким образом компании среагировали — в полном объёме они ввели ограничения на размещения объявлений или вообще никак не отреагировали, но если такие факты есть, это, конечно, полностью противоречит постановлению правительства Калининградской области, которое сейчас действует», — сказал Андрей Ермак.

По мнению министра, таких арендодателей нужно штрафовать, а гостевые дома предупреждать о возможном закрытии. До 1 июня проживать в курортных гостиницах могут только люди, находящиеся в командировке.


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