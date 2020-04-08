Власти Полесска завершают отопительный сезон

В Полесском городском округе с 15 апреля завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава местной администрации Александр Троян.
Как отмечается в документе, отопительный сезон завершается «в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд». «Для объектов, предназначенных для осуществления образовательной деятельности, деятельности в сфере культуры и дополнительного образования» отопление отключили со среды, 8 апреля.
В Калининграде аналогичное решение пока не принято.
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