«Теплосеть» об отоплении в Калининграде: просто понизить параметры невозможно

МП «Калининградтеплосеть» ждет постановления главы Калининграда о завершении отопительного сезона, просто понизить параметры отопления, как это обещают в Багратионовске, в областном центре невозможно. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 апреля, заявил пресс-секретарь предприятия Кирилл Зуб.



«У нас несколько десятков котельных разных плюс 8 теплостанций. Централизованно поставить всех на некую минималку не получится. Мы сейчас и так выдаем тепло минимальной температуры — это 70 градусов при входе в дом. Такие параметры устанавливаются при температура от плюс 9 градусов и выше. Меньше мы не можем, потому что у людей просто не будет горячей воды в домах», — пояснил собеседник.

«Мы ждем постановления главы города о прекращении отопительного сезона. Как только оно появится, в течение двух суток тепло перестанет подаваться по всему городу», — отметил Кирилл Зуб. Он напомнил, что отопительный сезон заканчивается в случае среднесуточной температуры от 8 градусов тепла в течение 5 дней; при этом прогноз погоды обещает похолодание во второй половине текущей недели.