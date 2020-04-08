Главное о коронавирусе в среду, 8 апреля

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Главное о коронавирусе в среду, 8 апреля

В Калининграде выявлен новый пациент с коронавирусом, это человек из группы риска, он недавно вернулся из-за границы и сидел на домашнем карантине. Общее число заболевших в области с начала эпидемии достигло 49 человек, 9 из них уже выписали. Один из пациентов находится в реанимации. После получения местной лабораторией статуса референс-центра о новых случаях нас должны начать оповещать чаще, а не вываливать пугающими стопками по 29 штук, как накануне.

Еврокомиссия рекомендует членам ЕС оставить внутренние границы закрытыми до 15 мая. В Польше уже 4848 случаев заражения коронавирусом, количество умерших увеличилось до 129-ти, до 13 апреля в страну запрещено въезжать иностранцам. В Литве за последние сутки выявлено 32 новых случая заболевания, число заразившихся там достигло 912 человек, 15 умерли. Карантин в Литве решили продлить до 27 апреля включительно, население обязали носить маски в общественных местах, перемещения внутри страны ограничили.

Празднование 75-й годовщины штурма Кёнигсберга 9 апеля отменено. По крайней мере, в части торжественных мероприятий. Об этом сообщила мэрия города, но в правительстве уточнили, что массовых мероприятий не планирует ни область, ни Минобороны. Салют стоимостью в 1 млн рублей в центре города пока не отменили, а перенесли на 9 мая. Этот праздник местные власти не теряют надежды отметить, по крайней мере, о перекрытиях трасс уже сообщают. Не у всех в стране столь радужные планы, координаторы «Бессмертного полка» уже призвали отказаться от массовых мероприятий в День Победы и предложили вспоминать погибших родственников с помощью социальных сетей, сайта шествия и дома в кругу семьи. Кремль пока молчит.

Правительство области выделяет 480 млн рублей на поддержку предпринимателей. Но, разумеется, не напрямую, а через Центр поддержки предпринимательства и только в виде займов. Кредиты на общую сумму в 300 млн рублей может взять весь малый и средний бизнес, еще на 180 млн рублей в общей сложности могут рассчитывать «субъекты деятельности в сфере промышленности, пострадавшие от пандемии коронавируса».

Президент Владимир Путин тоже сообщил о выделении денег — 10 млрд рублей на допвыплаты медикам. Деньги, по его словам, в ближайшее время поступят в регионы. Врачам, работающим с больными коронавирусом, он пообещал доплачивать по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам — по 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу — 25 тыс.

Также Владимир Путин пообещал полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов пострадавшим предприятиям, предложил установить дополнительное пособие в 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка для безработных семей, распорядился автоматически продлевать россиянам права и паспорта на 3 месяца И заявил, наконец, что терзаемая некогда печенегами да половцами страна и с коронавирусом как-нибудь справится.

За нарушение режима самоизоляции в области то штрафуют, то нет. Похоже, правоохранительная система и сама пока не очень-то определилась. Двое рыбаков, пойманных у водоема в Южном парке, получили штрафы по 15 тыс. рублей каждый. Ранее по той же статье КоАП оштрафовали мужчину, читавшего книгу. А вот двух калининградцев, гулявших в парке, суд решил не штрафовать в связи с «малозначительностью совершенного правонарушения». Им были вынесены устные предупреждения. Креативнее всех к профилактическим мероприятиям подошли светловские власти — чтобы избавить население от соблазнов и штрафов, там решили просто демонтировать скамейки в местах массового отдыха. Кажется, им также придется истребить всю рыбу и сжечь книги.

Калининградский Янтарный комбинат решил перенести начало добычи сырца из-за коронавируса. Сейчас предприятие не работает, а сотрудники находятся на самоизоляции по домам. План добычи в 400 тонн комбинат менять не стал. Пока предприятие закрыто до 13 апреля, никаких новых распоряжений после выхода постановления областного правительства о разрешении добывающим предприятиям работать в обычном режиме в период нерабочих днях пока не выносилось. А вот «Автотор» уже сообщил, что намерен в связи с этим постановлением запустить свои заводы с 13 апреля.

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