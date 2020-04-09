Число заболевших коронавирусом в Калининградской области увеличилось на 3 человека

За последние сутки в Калининградской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 3 человека. Общее число заболевших в регионе достигло 52 человек, 9 из них выздоровело.

Всего в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. За сутки по России полностью выздоровели 118 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

