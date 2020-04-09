В региональном оперштабе рассказали о новых случаях заболевания коронавирусом

Все три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены у женщин. У двоих из них заболевание выявлено после контакта с ранее заболевшими, у одной — при обследовании по случаю заболевания пневмонией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.



Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Лица из круга контактов с третьей заболевшей взяты под медицинское наблюдение. «Им вручены постановления о необходимости находиться в режиме изоляции на дому, проходят обследование в соответствии с установленным порядком», — добавляют в оперштабе.