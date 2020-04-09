Подрядчик благоустройства городского озера в Советске снизил цену контракта почти на 25%

Подрядчик благоустройства городского озера в Советске снизил цену контракта почти на 25%
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Благоустройством территории вокруг городского озера в Советске займётся компания «Стройком-Монолит». Подрядчик согласился выполнить работы за 39,4 миллиона рублей.

Согласно информации на портале госзакупок, в аукционе участвовали семь компаний. Помимо «Стройком-Монолит» документы подали «Тильзитстройтранс», «СК Строймакс», «Регионстройтрест», «Карьер-Калининград», «Неманский райавтодор» и «Интерстрой». Все заявки признали соответствующими требованиям. Победителем стал участник, предложивший провести благоустройство по самой низкой цене. «Стройком-Монолит» уменьшил начальную стоимость на 24,6% — с 52,3 миллиона рублей до 39,4 миллиона.

Благоустройство городского озера будут проводить в рамках польско-российской программы приграничного сотрудничества. Согласно техническому заданию, до 15 мая 2021 года вокруг водоёма должны появиться новые пешеходные дорожки, фонари, урны и скамейки на чугунных ножках. Работы будут выполнять в четыре этапа.

По сведениям ЕГРЮЛ, компания «Стройком-Монолит» зарегистрирована в Калининграде. Учредитель фирмы — Армен Марянян, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

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