Количество заражённых коронавирусом в Польше увеличилось до 5205

Количество заражённых коронавирусом в Польше увеличилось до 5205
Виталий Невар / Новый Калининград
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По состоянию на вечер 8 апреля количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 5205. От инфекции скончалось 159 человек. Как сообщает издание Wyborcza, выздоровели 284 жителя республики.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. Запрет на въезд для иностранцев действует в стране с 15 марта.

В республике также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса. Во вторник, 31 марта, власти ужесточили карантинные меры. Жителей Польши обязали соблюдать дистанцию в два метра от любого другого человека (исключение сделано для тех, кто ухаживает за детьми или людьми с ограниченными возможностями). В магазинах разрешается обслуживать одновременно не больше трёх человек на одной кассе.


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