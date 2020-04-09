В Австралии тестируют подавляющий коронавирус препарат

В Австралии тестируют подавляющий коронавирус препарат
Виталий Невар / Новый Калининград
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Антипаразитарный препарат ивермектин может быть эффективным в лечении коронавируса COVID-19, следует из исследования австралийских учёных, опубликованного в журнале Antiviral Research. Препарат снижает содержание вируса в инфицированной клетке почти в пять тысяч раз за 48 часов, пишет «Коммерсантъ».

«Мы обнаружили, что даже не токсичная для клеток одна доза [препарата] может почти полностью — на 99,98% — разрушить вирусную РНК за 48 часов и значительно снизить концентрацию вирусов в среде за 24 часа», — рассказала ведущий автор исследования, доктор Кайли Вагстафф из Школы биомедицины MU.

Как отмечает ТАСС, эффективность препарата пока была доказана только в лабораторных условиях, её нужно подтвердить в ходе клинических испытаний. «Ивермектин в настоящее время очень широко используется по всему миру и считается безопасным препаратом, однако нам нужно выяснить, будет ли эффективна [в борьбе с коронавирусом] та дозировка, которую можно использовать для человека. Это наш следующий шаг», — пояснила Вагстафф.

Исследователи отмечают, что механизм, с помощью которого ивермектин воздействует на вирус, неизвестен. Предположительно, в основе эффективности препарата лежит его способность подавлять воздействие вируса на клеточный иммунитет.

В пресс-службе MU подчеркнули, что, несмотря на доказанную эффективность в лабораторных условиях, ивермектин пока не может быть использован для лечения или профилактики коронавирусной инфекции у людей. Применение этого препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией в будущем зависит от результатов доклинических и клинических испытаний, которых позволят узнать, насколько он безопасен и эффективен.

Ивермектин применяют для лечения человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней. За его открытие была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2015 год.

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