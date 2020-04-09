Стало известно, кто и в каком объеме может получить антикризисную субсидию

Стало известно, кто и в каком объеме может получить антикризисную субсидию
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области разработало два проекта постановлений о распределении разовых субсидий на поддержку микропредприятий, пострадавших от ограничительных мер, наложенных властями в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

85 млн руб. предлагается направить на выплаты фирмам из ряда отраслей (в размере не более 100 тыс. руб. на каждую) для оплаты аренды и выплаты зарплат. Из приведенной в проекте постановления формулы следует, что заявитель получает 15 тыс. руб. и по 5 тыс. на одного наемного работника. Если у компании есть арендуемые помещения, то ей могут доплатить еще 10 тыс. руб.

Еще 15 млн руб. планируется выделить желающим стать индивидуальными предпринимателями. Субсидия составит 50 тыс. руб., но на себя ее потрать будет нельзя. Освоить ее можно через расходы на регистрационные услуги, нотариусов и закупку товара.

Стоит отметить, что в числе поддерживаемых направлений деятельности есть гостиничный бизнес. Ранее на селекторном совещании с Владимиром Путиным губернатор Антон Алиханов заявил, что помогать субсидиями на выплату зарплаты гостиничному бизнесу неправильно.

Отметим, что калининградские власти с введением субсидий на выплату зарплат действуют по аналогии с другими регионами. Так, губернатор Антон Алиханов сообщил у себя в «Инстагараме» о решении разработать формы выплат через 14 часов после того как глава Нижегородской области Глеб Никитин также в «Инстаграме» уведомил, что уже подписал документы по подобному пакету мер.

Перечень видов деятельности, которые могут претендовать на субсидии:

а) культура, организация досуга и развлечений:

— деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 2 — 90);

б) физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:

— деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код

ОКВЭД 2 — 93);

— деятельность физкультурно-оздоровительная (код ОКВЭД 2 — 96.04);

— деятельность санаторно-курортных организаций (код ОКВЭД 2 — 86.90.4);

в) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД 2 — 79);

г) гостиничный бизнес:

— деятельность по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД 2 — 55);

д) общественное питание:

— деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

(код ОКВЭД 2 — 56);

е) деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений:

— образование дополнительное детей и взрослых (код ОКВЭД 2 — 85.41);

— предоставление услуг по дневному уходу за детьми (код ОКВЭД 2 — 88.91);

ж) деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 2 — 82.3);

з) деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты):

— ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения взрослых (код ОКВЭД 2 — 95);

— стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код ОКВЭД 2 — 96.01);

— предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД 2 — 96.02).

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