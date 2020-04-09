Россельхознадзор собирается отправлять прибывающих из-за границы питомцев на карантин с хозяевами

Россельхознадзор собирается отправлять прибывающих из-за границы питомцев на карантин с хозяевами
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Россельхознадзор из-за коронавируса упрощает для россиян порядок ввоза из-за границы животных-компаньонов. Об этом в четверг, 9 апреля, «Новому Калининграда» сообщили в региональном управлении ведомства.

Как отмечается в сообщении, в частности, теперь допускается ввоз таких животных в сопровождении ветеринарных паспортов без отметок компетентного органа страны-вывоза о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. Также допускается ввоз в сопровождении ветеринарных сертификатов, в которых не заполнены графы, касающиеся номеров рейсов и маршрутов следования.

Возвращающиеся из-за границы граждане должны оставаться на 14-дневном карантине вместе с питомцами, поэтому «животных следует содержать без права выгула». «Животное может быть направлено в иное место для изолированного содержания», — рассказали в Россельхознадзоре.

При этом отмечается, что ведомство с администрациями пунктов пропуска в аэропортах прорабатывают вопрос об организации мест временной передержки животных.

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