Калининградская налоговая решила не обслуживать граждан до конца апреля

Управление федеральной налоговой службы по Калининградской области решило не принимать налогоплательщиков до конца апреля 2020 года. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в самом ведомстве.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и предупреждением распространения коронавирусной инфекции (CoVID-19) прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах приостанавливается с 06.04.2020 по 30.04.2020», — говорится письме налоговой.

Прием бумажных документов будет вестись только через бокс для приема корреспонденции.