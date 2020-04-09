Директор ИХМ об отмене празднования 9 мая: память должна быть в наших душах

Директор областного Историко-художественного музея Сергей Якимов не видит ничего страшного в том, что намеченные на 9 мая торжественные мероприятия могут не состояться из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал журналистам во время визита на форт № 5 в четверг, 9 апреля.

«Память-то должна быть в наших душах. Кто у нас может из души эту память отнять? Вся моя семья воевала, как можно у меня отнять эту память? А внешние мероприятия — вышли, с флажком постояли... мы отметим это на уровне наших семей, наших внуков и правнуков. Этого у нас никогда не отнимут. А если что-то внешнее там не произойдет — ну и не произойдет», — сказал Якимов.