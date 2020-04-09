Песков: Путин сам сравнил коронавирус с набегами печенегов

Песков: Путин сам сравнил коронавирус с набегами печенегов
Дмитрий Песков. Виталий Невар / Новый Калининград
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, который во время обращения к губернаторам провел параллель между пандемией коронавируса и набегами древних племен. Об этом в четверг, 9 апреля, пишет «Коммерсант».

«Это инициатива самого президента, — цитирует издание Пескова. — То есть это слова, сказанные самим президентом. Именно он это добавил в свое выступление», — сказал он.

Отвечая на вопрос украинского издания УНИАН о том, можно ли воспринимать сказанное Путиным как территориальные претензии Москвы к Киеву, Пескова заявил, что во времена набегов печенегов территория современной Украины была в составе Киевской Руси.

Накануне Путин заявил, что Россия сможет победить «заразу коронавирусную», как когда-то отбилась от печенегов и половцев: «Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем».

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