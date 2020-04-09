Вирусолог РАН: «реальные лекарства» от коронавируса появятся через 1,5-2 года

«Реальные лекарства» для лечения коронавируса появятся не раньше, чем через 1,5-2 года. Такое мнение высказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова Виталий Зверев, пишет «Интерфакс».

«Если мы сейчас справимся с этой первой волной, а ведь вирус мы получили навсегда, то надо разрабатывать лекарства в спокойной обстановке, не нарушая те правила, которые применяются при разработке лекарств. То есть проводить испытания на животных, на культуре клеток, как положено», — пояснил он.

Зверев подчеркнул, что создать лекарство нельзя «ни за месяц, ни за год». «Реальные лекарства от коронавируса могут появиться не раньше, чем через 1,5-2 года», — уточнил он.

«Меня очень пугает то, что вот эти 96 препаратов, которые раньше применялись против других инфекций, пытаются сейчас внедрить в практику здравоохранения. Это неправильно. Он (препарат — ИФ) не должен помогать против коронавируса. Это совсем другое», — добавил Зверев.

Комментируя рекомендацию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) о применении противомалярийных препаратов для лечения COVID-19, Зверев отметил необходимость индивидуального подбора лекарств для каждого больного.

«Противомалярийные препараты не могут специфически действовать на этот вирус. Да, они могут улучшить иммунную систему, но кто сказал, что этому больному нужно именно этим способом ее улучшать? Он может наоборот внести нарушение в иммунную систему и еще больше ее расбалансировать», — считает он.