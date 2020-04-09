В Калининграде выделяют 4 млн рублей на антисептики для «Чистоты» и управляющих компаний

В Калининграде выделяют 4 млн рублей на антисептики для «Чистоты» и управляющих компаний
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда выделяют четыре миллиона рублей на закупку антисептиков. Дезраствор приобретут для муниципального учреждения «Чистота», чтобы сотрудники проводили санитарную обработку улиц и остановочных павильонов. Ещё два миллиона получит управление по делам ГО и ЧС, которое передаст закупленный дезраствор управляющим компаниям города. Об этом сообщается на странице мэрии в соцсети Facebook.

В администрации отметили, что глава Калининграда Алексей Силанов подписал соответствующее распоряжение на основании последнего решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Как считают наши юристы, нынешняя ситуация позволяет нам использовать бюджетные деньги для оказания помощи частным управляющим организациям», — говорится в публикации.

В мэрии уточнили, что УК должны будут обрабатывать антисептиком подъезды многоквартирных домов, в частности — лифты, почтовые ящики, перил и дверные ручки. «По нашим расчётам это почти 15 тысяч парадных, причём санитарная обработка должна быть проведена в том числе и в тех домах, жильцы которых не заключали со своей УК никаких договоров об уборке», — добавили в пресс-службе администрации.

По состоянию на 9 апреля в Калининградской области подтверждено 52 случая заражения новым коронавирусом. Девять человек выздоровели. В рамках борьбы с инфекцией в регионе введён режим всеобщей самоизоляции. Он действует до 12 апреля, однако, по словам губернатора Антона Алиханова, при необходимости ограничения могут продлить.

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