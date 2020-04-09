Многодетным калининградцам обещают по 15 тыс. рублей к Дню семьи

Многодетным калининградцам обещают по 15 тыс. рублей к Дню семьи
Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Семья

Власти решили выплатить многодетным семьям в Калининградской области в мае по 15 тыс. рублей. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано 8 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, дополнительную меру социальной поддержки в виде единоразовой выплаты приурочат к Международному дню семьи (отмечается 15 мая) в 2020 году. Право на получении выплаты имеет только один из родителей трех и более несовершеннолетних детей. С заявлением на получение выплаты необходимо будет обращаться в Центр социальной поддержки населения.

Данное постановление вступает в силу спустя 10 дней после опубликования.

Ранее Антон Алиханов уже сообщал, что региональные власти намерены потратить выделенные президентом «за успехи в социально-экономическом развитии» дополнительные средства на денежные выплаты многодетным семьям.«Каждая семья получит дополнительную выплату в 15 тысяч рублей», — пообещал губернатор.

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