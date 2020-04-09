Кабмин утвердил правила возврата средств за заграничные туры из фондов «Турпомощи»

Правительство РФ утвердило правила возврата средств туристам за отмененные из-за коронавируса зарубежные туры из фондов персональной ответственности туроператоров, администрируемых на базе ассоциации «Турпомощь». Как пишет ТАСС, соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.



Согласно документу, туроператоры в сфере выездного туризма имеют возможность осуществлять клиентам возвраты из фондов персональной ответственности, если другая страна ограничила въезд туристов или если в другой стране возникла угроза безопасности жизни и здоровью. Ростуризм обязан размещать на своем сайте перечень таких стран с указанием даты начала действия ограничений.

Туроператор должен в течение двух недель направить в «Турпомощь» уведомление о возврате своим клиентам. После этого в течение шести месяцев туроператор формирует реестр требований туристов и иных заказчиков туристических услуг о возврате. «При этом нельзя вносить в такой реестр туристов, которые меняли сроки поездки», — отмечает информагентство.

Турист может претендовать на возврат по такой схеме, если приобрел тур до решения правительства о запуске такого механизма возврата. При этом тур или услуги должны быть оплачены полностью или частично, а даты тура должны полностью или частично совпадать со сроком ограничений в другой стране, из-за которых поездка туда стала невозможна.