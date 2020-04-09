Минконтроля проводит рейды по проверке санобработки подъездов в Калининграде

Минконтроля проводит рейды по проверке санобработки подъездов в Калининграде
Фото: пресс-служба регионального правительства

Министерство регионального контроля совместно с представителями горадминистрации проводит рейды по проверке качества уборки подъездов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции к управляющими организациям предъявляются требования по усиленной санитарной обработке подъездов.

Ранее министерство довело до всех региональных компаний рекомендации увеличить периодичность уборок мест общего имущества многоквартирных домов, а также принять меры по обработке подъездов специальными обеззараживающими растворами.

В ходе проведенного рейда 8 апреля были проверены подъезды многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями ООЩО «Лучший дом в центральном районе» и ООО «УК Мой дом». Сотрудники министерства оценили, как организации выполняют указанные рекомендации.

В ходе мероприятия было отмечено, что в большинстве случаев управляющими компаниями приняты необходимые меры по дополнительной дезинфекции подъездов. Представители ведомства провели их визуальный осмотр, пообщались с собственниками помещений, а также проверили журналы учета уборок.

«Министерством такие рейды, как сегодня, будут продолжены вплоть до нормализации ситуации», — подчеркнула министр Елена Серая. 

Напомним, власти Калининграда выделяют 4 млн рублей на закупку антисептиков. Дезраствор приобретут для муниципального учреждения «Чистота», чтобы сотрудники проводили санитарную обработку улиц и остановочных павильонов. Ещё 2 млн рублей получит управление по делам ГО и ЧС, которое передаст закупленный дезраствор управляющим компаниям города.


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