В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом, среди них — женщина 33 лет

В Москве скончались еще 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Все пациенты имели сопутствующие заболевания.



Трое умерших были в возрасте до 45 лет. 39-летий и 42-летний мужчины имели проблемы с сердцем. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

Всего в России на данный момент зафиксировано 10 131 случаев заболевания, 698 человек выздоровело, 76 умерло.