Министр здравоохранения: диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без теста

Диагноз «коронавирусная инфекция» может быть поставлен без лабораторного подтверждения, на основе клинической картины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас настолько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Всего в России на данный момент зафиксировано 10 131 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 698 человек выздоровело, 76 умерло.

В мире, по информации университета Джонса Хопкинса, число заболевших уже превысило 1,6 млн человек, почти 96 тысяч пациентов скончались.