Министр здравоохранения: диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без теста

Министр здравоохранения: диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без теста
Виталий Невар / Новый Калининград
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Диагноз «коронавирусная инфекция» может быть поставлен без лабораторного подтверждения, на основе клинической картины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас настолько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Всего в России на данный момент зафиксировано 10 131 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 698 человек выздоровело, 76 умерло.

В мире, по информации университета Джонса Хопкинса, число заболевших уже превысило 1,6 млн человек, почти 96 тысяч пациентов скончались.


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