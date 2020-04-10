«Коммерсант»: из-за коронавируса регионы России запрещают продажу пива навынос

«Коммерсант»: из-за коронавируса регионы России запрещают продажу пива навынос
Виталий Невар / Новый Калининград
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Как минимум в трех регионах России — в Крыму, в Оренбургской и Липецкой областях — власти в рамках борьбы с коронавирусом запретили работу магазинов по продаже разливного пива. Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет «Коммерсант».

В Крыму и Оренбургской области запрет на разливное пиво был введен законодательно. В Липецкой области местные власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина, — отмечает издание.

Ранее Забайкальский край первым в стране полностью запретил продажу алкоголя. Кроме того, как пишет «Коммерсант», розничная продажа спиртного была запрещена в отдельных населенных пунктах Якутии и Тувы, а в Карелии, Хакасии и Ленинградской области власти ограничили время продажи алкоголя.

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