«Коммерсант»: из-за коронавируса регионы России запрещают продажу пива навынос

Как минимум в трех регионах России — в Крыму, в Оренбургской и Липецкой областях — власти в рамках борьбы с коронавирусом запретили работу магазинов по продаже разливного пива. Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет «Коммерсант».



В Крыму и Оренбургской области запрет на разливное пиво был введен законодательно. В Липецкой области местные власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина, — отмечает издание.

Ранее Забайкальский край первым в стране полностью запретил продажу алкоголя. Кроме того, как пишет «Коммерсант», розничная продажа спиртного была запрещена в отдельных населенных пунктах Якутии и Тувы, а в Карелии, Хакасии и Ленинградской области власти ограничили время продажи алкоголя.