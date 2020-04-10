Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил
Сергей Собянин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

«Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — цитирует агентство Собянина.

Чиновник отказался давать прогнозы по ситуации, отметив, что Москве «предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться».

К настоящему времени в столице подтверждено 6698 случаев заболевания коронавирусом, 313 человека выздоровело, 38 умерло.

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