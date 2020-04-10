«Коммерсант»: более двух десятков регионов РФ сняли часть антивирусных ограничений

«Коммерсант»: более двух десятков регионов РФ сняли часть антивирусных ограничений
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти более двух десятков регионов России постепенно снимают ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет «Коммерсант». По данным издания, те или иные послабления введены уже как минимум в 24 субъектах РФ.

Чаще всего речь идет о послаблениях в отношении салонов красоты, автосервисов, стоматологий, строительных компаний и ателье. Кроме того, сразу ряд регионов, включая Татарстан, Новосибирскую, Оренбургскую, Белгородскую области и Приморский край, запустили промышленное производство, а в Башкирии жителям разрешили гулять с детьми.

Постепенная отмена ограничений в субъектах РФ началась вскоре после того, как президент Владимир Путин оставил право продлевать или ослаблять их за главами регионов.

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