«Коммерсант»: более двух десятков регионов РФ сняли часть антивирусных ограничений

Власти более двух десятков регионов России постепенно снимают ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет «Коммерсант». По данным издания, те или иные послабления введены уже как минимум в 24 субъектах РФ.



Чаще всего речь идет о послаблениях в отношении салонов красоты, автосервисов, стоматологий, строительных компаний и ателье. Кроме того, сразу ряд регионов, включая Татарстан, Новосибирскую, Оренбургскую, Белгородскую области и Приморский край, запустили промышленное производство, а в Башкирии жителям разрешили гулять с детьми.

Постепенная отмена ограничений в субъектах РФ началась вскоре после того, как президент Владимир Путин оставил право продлевать или ослаблять их за главами регионов.