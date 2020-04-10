Число заболевших коронавирусом в Литве достигло 999

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Литве увеличилось до 999, сообщает Минздрав республики. За последние сутки в стране подтверждено 44 новых случая.
В среду правительство Литвы продлило карантин в республике до 27 апреля.
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Литве увеличилось до 999, сообщает Минздрав республики. За последние сутки в стране подтверждено 44 новых случая.
В среду правительство Литвы продлило карантин в республике до 27 апреля.
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