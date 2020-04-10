В Калининградской области зарегистрировали 10 новых случаев коронавируса

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб города Москвы. Всего в регионе с начала эпидемии заболели 62 человека.
В России за сутки было подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек.
Распределение случаев по регионам:
— Москва — 1124
— Московская область — 182
— Республика Коми — 58
— Санкт-Петербург — 35
— Ульяновская область — 34
— Нижегородская область — 32
— Мурманская область — 23
— Республика Марий Эл — 22
— Краснодарский край — 20
— Республика Башкортостан — 18
— Ленинградская область — 17
— Чувашская Республика — 15
— Пензенская область — 15
— Тамбовская область — 12
— Калининградская область — 10
— Ставропольский край — 10
— Белгородская область — 8
— Калужская область — 7
— Липецкая область — 7
— Орловская область — 7
— Республика Адыгея — 7
— Рязанская область — 6
— Новгородская область — 6
— Республика Бурятия — 6
— Республика Тыва — 6
— Тверская область — 5
— Тульская область — 5
— Республика Северная Осетия — 5
— Ростовская область — 5
— Владимирская область — 4
— Воронежская область — 4
— Республика Ингушетия — 4
— Кабардино-Балкарская Республика — 4
— Пермский край — 4
— Саратовская область — 4
— Иркутская область — 4
— Кемеровская область — 4
— Хабаровский край — 4
— Костромская область — 3
— Вологодская область — 3
— Карачаево-Черкесская Республика — 3
— Оренбургская область — 3
— Тюменская область — 3
— Республика Хакасия — 3
— Новосибирская область — 3
— Республика Крым — 3
— Смоленская область — 2
— Волгоградская область — 2
— Республика Мордовия — 2
— Удмуртская Республика — 2
— Самарская область — 2
— Свердловская область — 2
— Омская область — 2
— Еврейская АО — 2
— Курская область — 1
— Республика Дагестан — 1
— Кировская область — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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