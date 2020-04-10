В Калининградской области зарегистрировали 10 новых случаев коронавируса

В Калининградской области зарегистрировали 10 новых случаев коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области за последние сутки зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб города Москвы. Всего в регионе с начала эпидемии заболели 62 человека.

В России за сутки было подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек.

Распределение случаев по регионам:

— Москва — 1124

— Московская область — 182

— Республика Коми — 58

— Санкт-Петербург — 35

— Ульяновская область — 34

— Нижегородская область — 32

— Мурманская область — 23

— Республика Марий Эл — 22

— Краснодарский край — 20

— Республика Башкортостан — 18

— Ленинградская область — 17

— Чувашская Республика — 15

— Пензенская область — 15

— Тамбовская область — 12

— Калининградская область — 10

— Ставропольский край — 10

— Белгородская область — 8

— Калужская область — 7

— Липецкая область — 7

— Орловская область — 7

— Республика Адыгея — 7

— Рязанская область — 6

— Новгородская область — 6

— Республика Бурятия — 6

— Республика Тыва — 6

— Тверская область — 5

— Тульская область — 5

— Республика Северная Осетия — 5

— Ростовская область — 5

— Владимирская область — 4

— Воронежская область — 4

— Республика Ингушетия — 4

— Кабардино-Балкарская Республика — 4

— Пермский край — 4

— Саратовская область — 4

— Иркутская область — 4

— Кемеровская область — 4

— Хабаровский край — 4

— Костромская область — 3

— Вологодская область — 3

— Карачаево-Черкесская Республика — 3

— Оренбургская область — 3

— Тюменская область — 3

— Республика Хакасия — 3

— Новосибирская область — 3

— Республика Крым — 3

— Смоленская область — 2

— Волгоградская область — 2

— Республика Мордовия — 2

— Удмуртская Республика — 2

— Самарская область — 2

— Свердловская область — 2

— Омская область — 2

— Еврейская АО — 2

— Курская область — 1

— Республика Дагестан — 1

— Кировская область — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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