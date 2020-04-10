В Калининграде выписали еще троих пациентов, переболевших коронавирусом

За минувшие сутки в регионе выписаны еще трое пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 12 человек. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.



Всего в Калининградской области зарегистрировано 62 случая заболевания COVID-19. Среди десяти новых выявленных заболевших двое — подростки, два человека в возрасте 19-45 лет, четверо — в возрасте 46-65 лет, двое — старше 65 лет. Все они госпитализированы в инфекционный стационар.