Двое из 10 новых заболевших коронавирусом в регионе — подростки

Продолжение: В Калининграде выписали еще троих пациентов, переболевших коронавирусом
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Семеро из 10 выявленных за сутки заболевших в Калининградской области заразились коронавирусной инфекцией после контакта с ранее заболевшими, в том числе у четверых инфекция выявлена без ее клинических проявлений при активном обследовании. У троих заболевших эпидемиологическая прослеживаемость заражения не установлена. Обследование на COVID-19 у них проведено при диагностировании пневмонии. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с вирусом.

Среди заболевших двое подростков, два человека в возрасте 19-45 лет, четверо — в возрасте 46-65 лет, двое — старше 65 лет. Все они госпитализированы в инфекционный стационар. Устанавливается круг контактных лиц, которые в свою очередь передаются под медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.

Всего в Калининградской области зарегистрировано 62 случая заболевания COVID-19, 12 из них уже завершили лечение и выписаны, в том числе трое за последние сутки.

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