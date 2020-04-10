Губернатор: для закрывшихся гостиниц в регионе сделаем налоговые вычеты

Для гостиниц в Калининградской области, которые были вынуждены закрыться из-за ситуации с распространением коронавируса, сделают налоговые вычеты. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в беседе с журналистами в четверг, 10 апреля.



«Я в письме, которое президент попросил нас подготовить, написал и Михаилу Владимировичу Мишустину внёс предложение в том числе о дополнительных мерах поддержки для туристической отрасли, для гостиничной отрасли, в частности. Мы в регионе сделаем налоговые вычеты по налогу на имущество и земельному налогу для всех гостиниц, которые были закрыты полностью и не могли работать какой-то определённый период времени», — прокомментировал Алиханов.

При этом ранее во время онлайн-совещания президента Владимира Путина с главами субъектов губернатор заявил, что не считает целесообразным предоставлять этой отрасли субсидии на выплату зарплат сотрудникам. «Мы таких людей с удовольствием бы через другие инструменты Министерства труда и социальной защиты вовлекали в экономику и давали бы им работу на других направлениях. Поэтому вопросы субсидирования и выплаты зарплаты для, например, отельеров, которые закрыты на федеральных курортах, мне кажется, нужно рассматривать как-то отдельно. А потом, когда ситуация будет другая, расконсервировать эти предприятия, эти гостиницы», — сказал Антон Алиханов.