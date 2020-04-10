Алиханов о клиентах незакрывшейся частной клиники в Гурьевске: 300 потенциальных убийц

В Гурьевске выявлен факт нарушения санэпидрежима со стороны частной медицинской клиники «Виомар». При этом оказалось,что администратор медучреждения на момент приема оказалась инфицирована коронавирусом, в группе риска оказались все 300 человек, пришедших на прием. Такое заявление сделал в пятницу, 10 апреля, на брифинге губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Данный случай Алиханов назвал «потенциальным уголовным делом». Клиника должна была работать в режиме экстренной помощи, но принимала всех как обычно. Безответственными губернатор считает не только руководителей медучреждения, но и всех пациентов, которые его посетили. «300 человек пришло в эту клинику, ходите дальше, дорогие жители калининградского региона. Ходите дальше и заражайте своих мам, пап и всех остальных и смотрите потом, как они умирают. Вот все, что делают эти люди. 300 человек потенциальных убийц. Это 300 человек, которые пришли, и еще по 2-3 человека, которых они могли заразить дома. Ну вот и считайте. Это вся наша сейчас пропускная способность по нашим койкам во всех наших учреждениях. Добро пожаловать», — высказался губернатор.