Очевидец: в «Храброво» у всех прилетевших пассажиров проверяют паспорт

В аэропорту «Храброво» у всех прилетевших пассажиров на выходе проверяют паспорт. Об этом «Новому Калининграду» сообщил калининградец, прилетевший в пятницу, 10 апреля, авиарейсом из Москвы.



По словам мужчины, на выходе из зоны получения багажа к каждому пассажиру подходят полицейский и двое людей в гражданской одежде, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Они просят показать первую страницу паспорта.

«Останавливают всех без исключения. Смотрят только первую страницу документа — страницу с регистрацией показать не просят. На мой вопрос о том, зачем им необходимо видеть мой паспорт, полицейский коротко ответил: „Проверка“. Двое в гражданском зачем-то спросили меня, не прилетел ли я из-за границы, хотя должны бы знать, что международные перелеты все приостановлены», — рассказал калининградец.

Из-за введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, аэропорт «Храброво» будет работать по изменённому графику до 30 апреля. Доступ в здание аэровокзала открыт для пассажиров с 7:00 до 21:00.