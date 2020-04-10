Очевидец: в «Храброво» у всех прилетевших пассажиров проверяют паспорт

Очевидец: в «Храброво» у всех прилетевших пассажиров проверяют паспорт
Виталий Невар / Новый Калининград
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В аэропорту «Храброво» у всех прилетевших пассажиров на выходе проверяют паспорт. Об этом «Новому Калининграду» сообщил калининградец, прилетевший в пятницу, 10 апреля, авиарейсом из Москвы.

По словам мужчины, на выходе из зоны получения багажа к каждому пассажиру подходят полицейский и двое людей в гражданской одежде, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Они просят показать первую страницу паспорта.

«Останавливают всех без исключения. Смотрят только первую страницу документа — страницу с регистрацией показать не просят. На мой вопрос о том, зачем им необходимо видеть мой паспорт, полицейский коротко ответил: „Проверка“. Двое в гражданском зачем-то спросили меня, не прилетел ли я из-за границы, хотя должны бы знать, что международные перелеты все приостановлены», — рассказал калининградец.

Из-за введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, аэропорт «Храброво» будет работать по изменённому графику до 30 апреля. Доступ в здание аэровокзала открыт для пассажиров с 7:00 до 21:00.

Как ранее писал «Новый Калининград», губернатор Антон Алиханов заявил, что не может принимать решение о прекращении перелетов между субъектами, а значит и решения о закрытии аэропорта «Храброво» тоже.

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