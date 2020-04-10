Алиханов о сомневающихся в законности штрафов: «юридические эквилибристы» — враги общества

Алиханов о сомневающихся в законности штрафов: «юридические эквилибристы» — враги общества
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе ухудшается, региональное управление МВД получило поручение максимально жестко применять штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции. Об этом заявил в пятницу, 10 апреля, на брифинге губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Еще раз повторяю: ситуация ухудшается, никаких оснований относиться к ней легкомысленно нет», — сказал Антон Алиханов. «[Дано] поручение управлению Министерства внутренних дел максимально ужесточить режим и штрафовать, и особенно, как это ни странно прозвучит, стариков, и оно будет выполняться. Считаю, что юридические эквилибристы, которые пытаются высказывать мнения, просто враги общества. Если вы в чем-то где-то сомневаетесь — есть уже судебная практика нарабатываемая в разных регионах, и в нашем в том числе», — добавил глава региона.



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