Губернатор о запрете гулять детям: иначе получим огромное число вспышек и смертей

Губернатор о запрете гулять детям: иначе получим огромное число вспышек и смертей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Родители, выпускающие в ситуации распространения коронавируса гулять детей на улицу, — враги им и себе. Такое заявление сделал в пятницу, 10 апреля, на брифинге губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Антон Алиханов напомнил, что для потенциальных больных в регионе выделено более 430 коек в больницах, но «если мы пойдем по экспоненте, то никаких коек не хватит, если мы все будем относиться к этому спустя рукава». «Я понимаю, что тяжело сидеть дома, тяжело не выходить на улицу, не выпускать детей. Те, кто выпускает детей играть на улицу, — враги своим детям и себе. Потому что дети принесут домой эту заразу, заразят родителей, дедушек, бабушек, и мы получим огромное количество вспышек и смертей», — заявил губернатор.

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