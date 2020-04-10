Алиханов: персонал и пациентов госпиталя им. Савулькина изолировали

Алиханов: персонал и пациентов госпиталя им. Савулькина изолировали
Виталий Невар / Новый Калининград
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Персонал и пациентов госпиталя им. Савулькина изолировали. Об этом заявил в пятницу, 10 апреля, на брифинге губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы только что разговаривали с командующим [Балтийским флотом Александром Носатовым] и в присутствии [главного санитарного врача региона, главы регионального управления Роспотребнадзора] Елены Анатольевны Бабуры. Есть уже указание главного санитарного врача о том, что все, кто находились в этом учреждении в этот момент, должны быть там изолированы и не посещать ничего — ни домой, никуда. Все — сотрудники, здоровые, больные, все», — сказал Антон Алиханов.

В пятницу стало известно, что в госпитале скончался пациент с коронавирусом. 

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