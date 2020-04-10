Правительство пообещало усилить поддержку россиян с ипотекой

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти усилят поддержку россиян, имеющих ипотечные кредиты. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Ранее с таким поручением выступил президент Владимир Путин на совещании с главами регионов. Михаил Мишустин отметил, что временные трудности, возникшие из-за коронавируса, не должны помешать планам граждан по приобретению собственной квартиры или дома.

«Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Мной подписано соответствующее постановление», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Правительство решило увеличить предельный размер ипотечного кредита для получения права на кредитные каникулы россиянами, финансовое положение которых ухудшилось вследствие эпидемии коронавируса. Размер варьируется в зависимости от региона. Предполагается, что клиент банка сможет временно приостановить выполнение своих обязательств по ипотеке. По сведениям издания, для Москвы предельный размер кредита составит 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ,— 3 млн рублей, для всех остальных регионов — 2 млн рублей.