Работу МФЦ в Калининградской области ограничивают до 19 апреля

С 13 по 19 апреля многофункциональные центры в Калининграде и других городах региона будут работать с ограничениями. В учреждениях будут предоставлять только те услуги, которые невозможно получить иным способом. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе городской администрации.



По предварительной записи примут документы только для предоставления следующих услуг:

— выдача, замена гражданского паспорта;

— выдача водительского удостоверения;

— регистрационный учёт граждан России;

-кадастровый учёт недвижимого имущества и государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

— регистрация, подтверждение личности, восстановление доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Выдавать документы будут по всем ранее оказанным услугам.

Предварительная запись ведётся через:

— сайт mfc39.ru (раздел «Запись на приём»);

— центр телефонного обслуживания 8 (4012) 311-031;

— мобильное приложение «Мои документы Калининград».