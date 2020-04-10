Количество умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Виталий Невар / Новый Калининград
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Количество людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу, 10 апреля, превысило 100 тысяч. Об этом свидетельствуют подсчёты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт их на основе информации федеральных и местных властей, пишет ТАСС.

По данным организации, наибольшее число умерших в Италии — 18 849. Следом идут США (17 925), Испания (15 970), Франция (12 210) и Великобритания (8 958). Всего в мире на данный момент зафиксировано 100 376 смертей.

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