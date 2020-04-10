«Ситуация ухудшается»: Алиханов сделал обращение по ситуации с COVID-19 (видео)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с очередным обращением по ситуации с коронавирусом (COVID-19) на территории региона. Видеозапись разместили на его странице в Instagram в пятницу, 10 апреля.

«Мы видим, что сейчас ситуация ухудшается и число людей, которые находятся на улице, просто гуляют в общественных местах без специальной цели, например, посетить аптеку или магазин, растет и растет очень серьезно. Это недопустимо», — заявил Алиханов, напомнив про недавно введенную ответственность.

Чиновник также напомнил, о выросшим числе заразившихся и смертельном случае в регионе. При этом он отметил, что среди заболевших есть дети, и призвал «держать их дома».

Алиханов также пообещал «максимально помочь» бизнесу и тем, кто остался без работы.