В областном минобре обещают уменьшить нагрузку на детей во время «домашнего» обучения

В областном минобре обещают уменьшить нагрузку на детей во время «домашнего» обучения
Виталий Невар / Новый Калининград
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Со следующей недели «домашнего обучения» нагрузка на школьников будет уменьшена. Об этом заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва в видеообращении к родителям.

«С текущей недели будем уменьшать нагрузку на детей, в том числе и по домашним заданиям, что, соответственно, приведёт к уменьшению нагрузки на вас, дорогие родители», — сказала министр.

Она также отметила, что по предметам, по которым уже пройдено большинство тем, школьников аттестуют по четвертным и полугодовым оценкам. Это, по словам Трусенёвой, позволит сосредоточиться на дисциплинах, изучение которых ещё не завершено.

Говоря о подготовке выпускников, глава областного минобра отметила, что все ресурсы будут переориентированы на подготовку к экзаменам по выбранным предметам. По расписанию они начнутся в июне.

В рамках борьбы с распространением коронавируса школы в Калининградской области перевели в режим дистанционного обучения до 30 апреля. Соответствующая мера закреплена в постановлении областного правительства.

По состоянию на 11 апреля в Калининградской области выявлено 65 случаев заражения коронавирусом. В регионе 16 человек выздоровели, один скончался. Под наблюдением находятся 473 жителя.

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