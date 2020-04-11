Эксперт назвал оптимистичный прогноз окончания пандемии коронавируса в России

Эксперт назвал оптимистичный прогноз окончания пандемии коронавируса в России
Виталий Невар / Новый Калининград
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По самому оптимистичному прогнозу пандемия коронавируса в России закончится в начале лета. Такое предположение высказал ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По его мнению, сроки завершения пандемии зависят от сознательности жителей. «Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения вируса», — приводит слова Малеева «Парламентская газета».

Он отметил, что оптимистичный прогноз сбудется только при условии, что события будут развиваться наилучшим образом, не случится серьёзных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьём. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — добавил академик.



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