В Калининградской области выявлено 5 новых заболевших коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе по состоянию на воскресенье, 12 апреля, подтверждено 70 случаев заражения COVID-19, 16 человек выздоровело, 1 — умер.
За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 246 человек.
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Москва — 1306
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Московская область — 278
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Санкт-Петербург — 69
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Мурманская область — 61
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Нижегородская область — 42
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Краснодарский край — 31
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Красноярский край — 25
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Владимирская область — 23
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Республика Мордовия — 23
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Республика Башкортостан — 19
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Брянская область — 18
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Ивановская область — 18
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Чеченская Республика — 17
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Рязанская область — 16
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Тамбовская область — 15
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Пермский край — 15
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Ярославская область — 14
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Ростовская область — 14
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Воронежская область — 12
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Ямало-Ненецкий АО — 12
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Республика Бурятия — 12
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Чувашская Республика — 11
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Амурская область — 11
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Тюменская область — 9
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Ставропольский край — 8
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Астраханская область — 8
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Ульяновская область — 8
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Республика Северная Осетия — 7
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Республика Марий Эл — 7
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Саратовская область — 7
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Белгородская область — 5
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Липецкая область — 5
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Калининградская область — 5
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Ленинградская область — 5
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Кабардино-Балкарская Республика — 5
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Волгоградская область — 5
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Иркутская область — 5
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Свердловская область — 4
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Забайкальский край — 4
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Костромская область — 3
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Тульская область — 3
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Вологодская область — 3
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Самарская область — 3
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Республика Саха (Якутия) — 3
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Карачаево-Черкесская Республика — 2
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Удмуртская Республика — 2
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Омская область — 2
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Республика Крым — 2
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Курская область — 1
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Кировская область — 1
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Курганская область — 1
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Приморский край — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.
По состоянию на субботу, 11 апреля, в Калининградской области выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе достигло 65.
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