В Калининградской области выявлено 5 новых заболевших коронавирусом

В Калининградской области выявлено 5 новых заболевших коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Региональные власти рассказали подробности о новых заболевших COVID-19
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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе по состоянию на воскресенье, 12 апреля, подтверждено 70 случаев заражения COVID-19, 16 человек выздоровело, 1 — умер.

За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 246 человек.

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  • Омская область — 2

  • Республика Крым — 2

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  • Кировская область — 1

  • Курганская область — 1

  • Приморский край — 1


Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.



По состоянию на субботу, 11 апреля, в Калининградской области выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе достигло 65.



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