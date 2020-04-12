Региональные власти рассказали подробности о новых заболевших COVID-19

Региональные власти рассказали подробности о новых заболевших COVID-19
Виталий Невар / Новый калининград
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В число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Калининградской области включен скончавшийся в военном госпитале пациент. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«За прошедшие сутки в Калининградской области подтверждено 5 случаев COVID-19. В их числе случай тяжелой формы коронавирусной пневмонией завершившейся летально, о котором сообщалось ранее», — говорится в сообщении.

У троих заболевших коронавирусная инфекция выявлена при обследовании по случаю заболевания пневмонией и ОРВИ в условиях стационара. У одного — активно при обследовании на 10 день контакта с ранее заболевшим в условиях домашней изоляции без наличия признаков заболевания.

«По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных по месту жительства, работы — все они передаются по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование», — отмечают в штабе. 

Нарастающим итогом в области зарегистрировано 70 случаев. По состоянию на 12 апреля выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом, 16 человек выздоровело, 1 пациент умер. Умершему было 70 лет, у него была диагностирована пневмония. Мужчина умер в госпитале им. Савулькина Минобороны, это военный пенсионер. 



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